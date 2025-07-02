Клишас предложил считать Азербайджан не безопасной для россиян страной

Так сенатор прокомментировал сообщение посольства России об обращениях по поводу применения насилия к россиянам в Азербайджане

Андрей Клишас (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / РБК)

Азербайджан на данный момент времени «не является безопасной страной для граждан России», заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Так он прокомментировал сообщение посольства России об обращениях по поводу применения насилия к россиянам в Азербайджане. Как заявили в дипмиссии, к гражданам России, живущим в республике, стали приходить люди в гражданском, «которые интересовались целью пребывания россиян в стране и проверяли документы». По словам некоторых россиян, «к ним и членам их семей было применено физическое насилие». В диппредставительстве уточнили, что жалобы на действия азербайджанских властей поступили в том числе от российских туристов.

Ранее 2 июля представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала россиянам, которые едут в Азербайджан или собираются туда, «тщательно учитывать текущую обстановку» на фоне обострения отношений Москвы и Баку.

Российско-азербайджанские отношения обострились на фоне задержания в Екатеринбурге членов азербайджанской диаспоры, которых заподозрили в совершении целого ряда преступлений. В ходе следствия двое задержанных скончались (по предварительным данным СК России, один — из-за сердечной недостаточности, причина смерти второго устанавливается). Их тела были переданы азербайджанской стороне. В Баку заявили о наличии травм на телах умерших и обвинили россиян в умышленном убийстве.

Накануне азербайджанский посол Рахман Мустафаев был вызван в МИД после визита силовиков в офис редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку. Под арест отправили исполнительного директора бакинского филиала информационного агентства «Россия сегодня» («Sputnik Азербайджан») Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. МВД республики завело уголовное дело по статьям о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, приобретенного преступным путем.

В среду, 2 июля, российский посол Михаил Евдокимов был вызван в азербайджанский МИД, где ему сообщили о «недружественных действиях и шагах, нанесших ущерб отношениям» Баку и Москвы.