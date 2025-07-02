Гимназия сообщила о глубоком раскаянии спевших о Бандере выпускников

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Выпускники в Тольятти, которые исполнили песню про лидера украинских националистов Степана Бандеру и гимн Украины, раскаялись и глубоко сожалеют о своем поступке. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила администрация Тольяттинской классической гимназии, в которой учились подростки.

«Зная о глубоком раскаянии всех выпускников, самовольно посетивших парк Победы, сожалении о совершенном ими безответственном поступке, мы убеждены, что они на всю жизнь запомнят полученный урок и никогда не повторят подобного впредь», — говорится в сообщении.

В учебном заведении отметили, что ученики не осознали серьезности происходящего — подростки гуляли по парку Победы, когда одна из выпускниц начала записывать видеоселфи («кружок») для своего телеграмм-канала и опубликовала его. Остальные не придали значения звучавшей в парке песне. Позднее, когда подростки осознали ситуацию, они остановили одного из своих одноклассников.

Администрация учебного заведения также отметила, что за 30 лет существования гимназии ни один из учеников ни разу не был привлечен к уголовной или административной ответственности, а ряд выпускников, а также родителей гимназистов — участники военной операции и ведущие волонтеры города.

30 июня 2025 года Следственный комитет сообщил о начале проверки видеозаписи, на которой подростки исполнили украинские песни. Ведомство установило личности семи подростков в возрасте от 17 до 18 лет.

Против подозреваемых возбудили дело о реабилитация нацизма (ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса). Она предусматривает до трех лет лишения свободы.