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Гимназия сообщила о глубоком раскаянии спевших о Бандере выпускников

Тольяттинская гимназия: выпускники раскаялись за исполнение песни про Бандеру
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Выпускники в Тольятти, которые исполнили песню про лидера украинских националистов Степана Бандеру и гимн Украины, раскаялись и глубоко сожалеют о своем поступке. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщила администрация Тольяттинской классической гимназии, в которой учились подростки.

«Зная о глубоком раскаянии всех выпускников, самовольно посетивших парк Победы, сожалении о совершенном ими безответственном поступке, мы убеждены, что они на всю жизнь запомнят полученный урок и никогда не повторят подобного впредь», — говорится в сообщении.

В учебном заведении отметили, что ученики не осознали серьезности происходящего — подростки гуляли по парку Победы, когда одна из выпускниц начала записывать видеоселфи («кружок») для своего телеграмм-канала и опубликовала его. Остальные не придали значения звучавшей в парке песне. Позднее, когда подростки осознали ситуацию, они остановили одного из своих одноклассников.

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Фото:СУ СК России по Самарской области

Администрация учебного заведения также отметила, что за 30 лет существования гимназии ни один из учеников ни разу не был привлечен к уголовной или административной ответственности, а ряд выпускников, а также родителей гимназистов — участники военной операции и ведущие волонтеры города.

30 июня 2025 года Следственный комитет сообщил о начале проверки видеозаписи, на которой подростки исполнили украинские песни. Ведомство установило личности семи подростков в возрасте от 17 до 18 лет.

Против подозреваемых возбудили дело о реабилитация нацизма (ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса). Она предусматривает до трех лет лишения свободы.

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Тольятти Степан Бандера извинения выпускники
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