СВР сообщила о встрече Нарышкина с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем
Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, сообщило ведомство на своем сайте.
Переговоры прошли в Гаване 30 июня. В 2025 году страны отмечают 65-ю годовщину восстановления дипломатических отношений — встреча носила «теплый, дружеский характер».
Как отмечает ведомство, Диас-Канель поблагодарил Россию за поддержку в борьбе против экономической блокады и за исключение Кубы из списка стран, поддерживающих терроризм.
В январе 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страна будет помогать Кубе в защите государственного суверенитета и отстаивании требований о полном прекращении санкций со стороны США, а также исключении Кубы из списка государств — спонсоров терроризма.
Такие меры были приняты в ответ на указ президента США Дональда Трампа, отменяющий ряд решений, которые приняла предыдущая администрация.
Среди них оказался меморандум об исключении Кубы из американского списка государств — спонсоров терроризма и о снятии санкций на финансовые операции с юридическими лицами республики.
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