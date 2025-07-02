Глава СВР Нарышкин встретился на Кубе с президентом страны Мигелем Диас-Канелем

СВР сообщила о встрече Нарышкина с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем

Встреча Сергея Нарышкина и Мигеля Диас-Канеля в Гаване, Куба, 30 июня 2025 года (Фото: PresidenciaCuba / Telegram)

Директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин встретился с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем, сообщило ведомство на своем сайте.

Переговоры прошли в Гаване 30 июня. В 2025 году страны отмечают 65-ю годовщину восстановления дипломатических отношений — встреча носила «теплый, дружеский характер».

Как отмечает ведомство, Диас-Канель поблагодарил Россию за поддержку в борьбе против экономической блокады и за исключение Кубы из списка стран, поддерживающих терроризм.

В январе 2025 года официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страна будет помогать Кубе в защите государственного суверенитета и отстаивании требований о полном прекращении санкций со стороны США, а также исключении Кубы из списка государств — спонсоров терроризма.

Такие меры были приняты в ответ на указ президента США Дональда Трампа, отменяющий ряд решений, которые приняла предыдущая администрация.

Среди них оказался меморандум об исключении Кубы из американского списка государств — спонсоров терроризма и о снятии санкций на финансовые операции с юридическими лицами республики.