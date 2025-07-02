Сборной Кубы по волейболу не дали визы США из-за новых запретов Трампа
Женская сборная Кубы по волейболу была лишена возможности сыграть на международном турнире в Пуэрто-Рико из-за новых визовых ограничений, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщает NBC.
В Федерации волейбола Кубы заявили, что команде, состоящей из 12 спортсменок, судье и нескольким тренерам было отказано в визах и они не смогут посетить турнир.
Сейчас у Пуэрто-Рико статус неинкорпорированной организованной территории. Он означает, что остров находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью.
Сборная Кубы должна была сыграть в «финале четырех» турнира Конфедерации волейбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) в Манати с командами Пуэрто-Рико, Мексики и Коста-Рики. Турнир дает рейтинговые очки для квалификации в Лигу наций. Тренер кубинской команды Вильфредо Робинсон заявил, что из-за пропуска его команда, скорее всего, не попадет в эту лигу.
Трамп ранее добавил Кубу в список 12 стран с ограничениями на въезд в США или на их территории, вступившими в силу с начала июня.
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