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Спорт ,  
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Сборной Кубы по волейболу не дали визы США из-за новых запретов Трампа

Кубу в начале июня добавили в список 12 стран, в отношении граждан которых действуют ограничения на въезд в США или на их территории. Поэтому команда не сможет сыграть на турнире NORCECA в Пуэрто-Рико
Фото: Masashi Hara / Getty Images for FIVB
Фото: Masashi Hara / Getty Images for FIVB

Женская сборная Кубы по волейболу была лишена возможности сыграть на международном турнире в Пуэрто-Рико из-за новых визовых ограничений, введенных президентом США Дональдом Трампом, сообщает NBC.

В Федерации волейбола Кубы заявили, что команде, состоящей из 12 спортсменок, судье и нескольким тренерам было отказано в визах и они не смогут посетить турнир.

Сейчас у Пуэрто-Рико статус неинкорпорированной организованной территории. Он означает, что остров находится под управлением США, но не является их неотъемлемой частью.

Сборная Кубы должна была сыграть в «финале четырех» турнира Конфедерации волейбола Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) в Манати с командами Пуэрто-Рико, Мексики и Коста-Рики. Турнир дает рейтинговые очки для квалификации в Лигу наций. Тренер кубинской команды Вильфредо Робинсон заявил, что из-за пропуска его команда, скорее всего, не попадет в эту лигу.

Трамп ранее добавил Кубу в список 12 стран с ограничениями на въезд в США или на их территории, вступившими в силу с начала июня.

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