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Военная операция на Украине ,  
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В Коми поставят памятник погибшему в ДНР комбату «Спарты» Мотороле

Власти Коми поставят памятник погибшему комбату «Спарты» Мотороле
Сюжет
Военная операция на Украине
Арсен Павлов &laquo;Моторола&raquo;
Арсен Павлов «Моторола» (Фото: Михаил Соколов / ТАСС)

В городе Ухта Республики Коми установят бронзовый памятник уроженцу города и командиру воевавшего в ДНР батальона «Спарта» Арсену Павлову, известному под позывным Моторола, сообщил врио губернатора Ростислав Гольдштейн. По его словам, скульптура уже готова.

«Ростовой памятник уже отлит из бронзы, предлагаю установить его на малой родине героя, на планируемой «Аллее Героев». Он должен стать символом мужества для будущих поколений, как монументы героям Великой Отечественной», — написал Гольдштейн в своем телеграм-канале.

Путин посмертно наградил Моторолу орденом Мужества
Политика
Фото:Михаил Соколов / ТАСС

Батальон «Спарта» — это вооруженное формирование ДНР, которое было сформировано в Донецке на базе пулеметно-противотанкового взвода в августе 2014 года. Подразделение участвовало в боях за Славянск, донецкий аэропорт, Иловайск, Дебальцево. Им командовал Арсен Павлов (Моторола), родившийся в Ухте. Он погиб в Донецке 16 октября 2016 года. В лифте его дома сработало взрывное устройство. По версии следствия, Павлов погиб в результате теракта, организованного украинскими спецслужбами. Основного исполнителя теракта приговорили к пожизненному заключению, его троих сообщников — к лишению свободы на срок от 12 до 17 лет. Президент России Владимир Путин в мае 2022-го подписал указ о награждении Моторолы орденом Мужества посмертно.

В июле 2022 года в школе № 13 в поселке Дальний города Ухта, где учился Петров, открыли мемориальную доску в его честь. Через несколько месяцев ее облили краской и разбили, сообщил «Комиинформ». Местные власти обещали, что доску восстановят.

В сентября 2022 года памятник Мотороле открыли на восстановленном мемориале на кургане Саур-Могила в ДНР.

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режиссер, телеведущий
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