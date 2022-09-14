На восстановленной Саур-Могиле в Донбассе открыли памятник Мотороле

Арсен Павлов, известный как Моторола, — экс-командир батальона «Спарта». Он погиб в 2016 году. Весной Путин наградил его посмертно орденом Мужества. Саур-Могилу вновь открыли в начале сентября

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

На территории восстановленного мемориального комплекса «Саур-Могила» в Донбассе открыли памятник уроженцу Ухты Арсену Павлову — бывшему командиру батальона «Спарта» Народной милиции ДНР, известному как Моторола. Он погиб в 2016 году. Об этом сообщается на странице Республики Коми в социальной сети «ВКонтакте».

«Мемориал на кургане — один из символов борьбы СССР и России с фашизмом. Его торжественно открыли в 1967 году. В 1943 году в этих местах шли ожесточенные бои за освобождение Донбасса от гитлеровских захватчиков», — говорится в сообщении.

Саур-Могила была почти разрушена в ходе боев в Донбассе в 2014 году, сейчас ее восстановили.

Мемориальный комплекс вновь открыли в начале сентября. По этому случаю президент Владимир Путин обратился к жителям Донбасса и россиянам, назвав восстановление мемориала «возрождением памяти о подвигах и героях поколения победителей, о тех, кто, не щадя себя, освобождал Донбасс от нацистских захватчиков, отважно сражался за донецкие степи и берега Миуса, за высоту древней Саур-Могилы, которая стала важнейшим плацдармом при наступлении Красной армии летом 1943 года».

Батальон «Спарта» — это вооруженное формирование ДНР, которое было сформировано в Донецке на базе пулеметно-противотанкового взвода в августе 2014 года. Это подразделение участвовало в боях за Славянск, донецкий аэропорт, Иловайск, Дебальцево.

Моторола, командовавший батальоном до октября 2016 года, погиб при взрыве в лифте своего дома в Донецке. Власти Донецкой народной республики (ДНР) обвинили в организации этого убийства главу департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Алексея Петрова. Спецслужбы Украины отрицали свою причастность.

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На Украине Павлов обвинялся в нарушении законов или обычаев войны (ст. 438 УК). СБУ считала его ответственным за применение пыток и публичные расстрелы. Он был объявлен в розыск.

После гибели Моторолы батальон «Спарта» возглавил Владимир Жога (позывной Воха). В начале марта он погиб в Волновахе в ходе российской военной операции на Украине. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Жога прикрывал эвакуацию мирных жителей.

Весной Путин наградил посмертно Моторолу орденом Мужества «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников». Жоге он присвоил звание Героя России посмертно «за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга».