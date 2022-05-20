Путин посмертно наградил Моторолу орденом Мужества

Награда присуждена посмертно «за отвагу и самоотверженность», проявленные при выполнении задач «по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников». Моторола погиб октябре 2016 года при взрыве в лифте своего дома

Фото: Михаил Соколов / ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества бывшего командира батальона «Спарта» Арсена Павлова, известного как Моторола и погибшего в 2016 году. Указ опубликован на портале правовой информации.

Награда присуждена «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников».

Батальон «Спарта» — это вооруженное формирование ДНР, которое было сформировано в Донецке на базе пулеметно-противотанкового взвода в августе 2014 года. Это подразделение участвовало в боях за Славянск, донецкий аэропорт, Иловайск, Дебальцево.

Моторола возглавлял батальон до октября 2016 года. Он погиб при взрыве в лифте своего дома в Донецке. Власти ДНР заявили, что убийство заказал глава департамента контрразведки СБУ Алексей Петров. Спецслужбы Украины обвинения в свой адрес отвергли.

На Украине Моторола был в розыске. Служба безопасности Украины обвиняла его в совершении преступлений по ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны) и считала, что Павлов был лично ответственен за применение пыток и публичные расстрелы.

После гибели Моторолы командиром батальона «Спарта» стал Владимир Жога (позывной Воха). 5 марта он погиб в Волновахе во время российской военной спецоперации на Украине. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Жога прикрывал эвакуацию мирных жителей.

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Командиру посмертно присвоили звания Героя ДНР и Героя России. 9 марта президент России Владимир Путин встретился с отцом Жоги и передал ему награду.