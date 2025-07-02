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Политика ,  
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МИД предложил НАТО и ЕС прокомментировать звонок Макрона Путину

Владимир Путин и Эммануэль Макрон
Владимир Путин и Эммануэль Макрон (Фото: Zuma / TACC)

Странам НАТО и ЕС следует прокомментировать состоявшийся впервые почти за три года телефонный разговор президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона и уточнить, предупреждал ли их Париж об этом. Об этом заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что сейчас европейские страны «наговорили на саммитах ЕС и НАТО про какие-то пакеты, санкции, сдерживания и так далее». «Хочется их заслушать сейчас, как они оценивают шаг своего собственного коллеги — договаривались ли они об этом на саммите НАТО или Евросоюза», — сказала Захарова.

Телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 1 июля — это был первый контакт политиков с 2022 года. В Кремле назвали беседу содержательной. Президенты обсудили ситуацию вокруг Украины, ирано-израильскую конфронтацию и американские удары по ядерным объектам Ирана.

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