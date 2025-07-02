В Letim опровергли данные о ее недоступности для россиян в Турции

Фото: Pierre Crom / Getty Images

Россияне могут пользоваться цифровым кошельком и платежным приложением Letim в Турции, сообщила «РИА Новости» служба поддержки приложения. Там уточнили, что все финансовые функции платежной системы работают, доставка пластиковых карт недоступна лишь в России.

«Все финансовые функции нашего продукта доступны и продолжают обслуживать своих пользователей. Проблемы, упомянутые в статье в Telegram, не отражают действительности», — цитирует агентство ответ службы поддержки.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) агентству подтвердили эту информацию, уточнив, что приложение функционирует, а оплата у россиян проходит.

Посольство России в Турции также сообщило, что не получало обращений от россиян по проблемам с платежной системой Letim.

Приложение Letim — это электронный кошелек, в котором можно оплачивать покупки и услуги в Турции и снимать деньги в банкомате.

Ранее телеграм-канал SHOT со ссылкой на жалобы пользователей распространил информацию о том, что система Letim стала недоступна для россиян.