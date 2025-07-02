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Политика ,  
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Лукашенко перед Днем независимости помиловал 16 осужденных

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Бобылев / Sputnik / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне Дня независимости помиловал 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности, сообщила пресс-служба президента, передает БелТА.

Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин. Трое из них — старше 50 лет. Двое имеют хронические заболевания, один является инвалидом.

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Осужденные раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон, добавила пресс-служба президента.

День независимости Белоруссии отмечается 3 июля.

В июне оппозиционера Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, освободили после разговора спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога с Лукашенко. Тихановского помиловали вместе с еще 13 заключенными, среди которых есть граждане других стран.

В январе белорусский президент помиловал сначала 23, а потом еще 15 осужденных, среди которых восемь женщин.

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