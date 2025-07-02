Лукашенко перед Днем независимости помиловал 16 осужденных
Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне Дня независимости помиловал 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности, сообщила пресс-служба президента, передает БелТА.
Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин. Трое из них — старше 50 лет. Двое имеют хронические заболевания, один является инвалидом.
Осужденные раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон, добавила пресс-служба президента.
День независимости Белоруссии отмечается 3 июля.
В июне оппозиционера Сергея Тихановского, мужа экс-кандидата в президенты страны Светланы Тихановской, освободили после разговора спецпредставителя президента США Дональда Трампа Кита Келлога с Лукашенко. Тихановского помиловали вместе с еще 13 заключенными, среди которых есть граждане других стран.
В январе белорусский президент помиловал сначала 23, а потом еще 15 осужденных, среди которых восемь женщин.
Читайте РБК в Telegram.
Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме
США приостановили поставки Украине зенитных ракет
Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис
Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии
Маск после очередной перепалки похвалил Трампа
В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая
В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов