Лукашенко помиловал еще 15 осужденных, среди которых восемь женщин

Александр Лукашенко (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще пятнадцать человек, среди которых восемь женщин, сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Помилованы восемь человек, осужденных за экстремизм. Пять из них — женщины, одна из которых беременна. У пятерых заключенных на основе этой статьи есть дети.

Помилованы семь человек, осужденных за оборот наркотиков. Четверо из них — мужчины. Шестеро совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. А у того, кто нарушил закон во взрослом возрасте, обнаружен рак.

Ранее в январе Лукашенко помиловал 23 человека, которых обвиняли в совершении экстремистских преступлений. «Все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись. Это три женщины и 20 мужчин. Среди помилованных 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один — многодетный отец», — говорилось в сообщении на сайте президента.

Белорусский президент за последний год помиловал 293 человека, среди которых 89 женщин, 17 человек, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте.