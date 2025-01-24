Лукашенко помиловал еще 15 осужденных, среди которых восемь женщин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко помиловал еще пятнадцать человек, среди которых восемь женщин, сообщило агентство БелТА со ссылкой на пресс-службу президента.
Помилованы восемь человек, осужденных за экстремизм. Пять из них — женщины, одна из которых беременна. У пятерых заключенных на основе этой статьи есть дети.
Помилованы семь человек, осужденных за оборот наркотиков. Четверо из них — мужчины. Шестеро совершили преступления в несовершеннолетнем возрасте. А у того, кто нарушил закон во взрослом возрасте, обнаружен рак.
Ранее в январе Лукашенко помиловал 23 человека, которых обвиняли в совершении экстремистских преступлений. «Все они написали прошения о помиловании, признали свою вину и раскаялись. Это три женщины и 20 мужчин. Среди помилованных 13 человек старше 50 лет, 14 имеют хронические заболевания, у 12 есть дети, в том числе один — многодетный отец», — говорилось в сообщении на сайте президента.
Белорусский президент за последний год помиловал 293 человека, среди которых 89 женщин, 17 человек, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте.
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