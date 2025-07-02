Ростовского бизнесмена посадили за лед на тротуарах
В Ростове-на-Дону суд приговорил к трем годам пяти месяцам лишения свободы подрядчика за некачественную уборку тротуаров, сообщила прокуратура Ростовской области на официальном сайте.
Фигурант дела — генеральный директор организации, с которой заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в Ростове-на-Дону, включая очистку тротуаров от наледи и снега и посыпку песком.
«В период неблагоприятных погодных условий в региональном центре в декабре 2023 года мужчина не принял меры для надлежащей организации работ по обработке улиц противогололедными материалами», — говорится в сообщении.
В результате из-за некачественной уборки тротуаров пострадали прохожие, добавило ведомство.
Ростовчанина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до шести лет со штрафом до 500 тыс. руб.
Обвиняемый будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Ему также придется оплатить штраф в размере 150 тыс. руб.
В декабре 2023 года в Ростовской области возбудили 38 административных дел из-за гололеда, сообщил «Город N». Правоохранители выявили более 80 нарушений.
Больше всего случаев недобросовестного содержания территорий зафиксировали в Ростове-на-Дону, Батайске, Шахтах, Каменске-Шахтинском, а также в Аксайском, Миллеровском, Каменском, Белокалитвинском и Красносулинском районах.
Прокуратура Ростовской области тогда организовала горячую линию для сообщений жителей региона о нарушениях их прав при ликвидации последствий гололеда.
Читайте РБК в Telegram.
Порошенко обвинил Зеленского в авторитаризме
США приостановили поставки Украине зенитных ракет
Paramount заплатит Трампу $16 млн после иска из-за интервью Харрис
Сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» приговорили к трём годам колонии
Маск после очередной перепалки похвалил Трампа
В США упал уровень национальной гордости до рекордного минимума
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
Далай-лама XIV рассказал о будущем преемнике на фоне опасений из-за Китая
В Армении силовики проводят обыски в главном офисе компании «Ташир»
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов