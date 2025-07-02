Ростовского бизнесмена посадили за лед на тротуарах

Фото: Светлана Возмилова / Global Look Press

В Ростове-на-Дону суд приговорил к трем годам пяти месяцам лишения свободы подрядчика за некачественную уборку тротуаров, сообщила прокуратура Ростовской области на официальном сайте.

Фигурант дела — генеральный директор организации, с которой заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в Ростове-на-Дону, включая очистку тротуаров от наледи и снега и посыпку песком.

«В период неблагоприятных погодных условий в региональном центре в декабре 2023 года мужчина не принял меры для надлежащей организации работ по обработке улиц противогололедными материалами», — говорится в сообщении.

В результате из-за некачественной уборки тротуаров пострадали прохожие, добавило ведомство.

Ростовчанина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). Максимальное наказание по ней — лишение свободы сроком до шести лет со штрафом до 500 тыс. руб.

Обвиняемый будет отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Ему также придется оплатить штраф в размере 150 тыс. руб.

В декабре 2023 года в Ростовской области возбудили 38 административных дел из-за гололеда, сообщил «Город N». Правоохранители выявили более 80 нарушений.

Больше всего случаев недобросовестного содержания территорий зафиксировали в Ростове-на-Дону, Батайске, Шахтах, Каменске-Шахтинском, а также в Аксайском, Миллеровском, Каменском, Белокалитвинском и Красносулинском районах.

Прокуратура Ростовской области тогда организовала горячую линию для сообщений жителей региона о нарушениях их прав при ликвидации последствий гололеда.