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В Белоруссии у россиянина обнаружили более 30 кг наркотиков

В Белоруссии у россиянина обнаружили более 30 кг наркотиков
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Белорусские правоохранители задержали россиянина, в квартире которого обнаружено более 30 кг наркотиков, сообщили в МВД республики.

«Сотрудники столичного наркоконтроля задержали 23-летнего россиянина, который участвовал в схеме доставки особо опасных психотропов. В арендованной квартире и сделанных им закладках обнаружены и изъяты более 16 кг мефедрона и свыше 21 кг альфа-ПВП», — говорится в сообщении.

Россиянин признался, что приехал в Минск специально для организации сбыта наркотиков на территории Белоруссии, утверждают в МВД. По информации ведомства, он забирал у другого курьера посылки из стран Евросоюза с оптовыми партиями наркотиков, фасовал содержимое и оставлял в тайниках.

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Кроме того, благодаря взаимодействию правоохранителей двух стран в России ликвидирована нарколаборатория, ее организовали трое иностранцев. Оперативники изъяли оборудование, прекурсоры объемом 150 л, а также 7 кг мефедрона и более 2 кг альфа-ПВП.

В июле 2024 года белорусские таможенники изъяли крупнейшую в истории страны партию наркотиков и синтетических психотропных веществ — больше 370 кг и 706 кг соответственно. Первую часть незаконного груза, более 184 кг гашиша, обнаружили в пункте пропуска «Козловичи» при досмотре польского грузовика. Вторую — 188 кг гашиша пытались вывезти в Россию. Всех причастных к ввозу наркотиков задержали.

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Теги
Евгений Вахляев
Белоруссия наркотики россиянин
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