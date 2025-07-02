В Москве суд оштрафовал онлайн-школу английского языка Skyeng

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Суд в столице привлек к административной ответственности

онлайн-школу по изучению английского языка Skyeng, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции города в телеграм-канале.

«В ходе проведения мониторинга сайта ОАНО ДПО «Скаенг» были выявлены нарушения правил оказания платных образовательных услуг в деятельности организации: оферта об оказании платных образовательных услуг не отвечает требованиям законодательства», — говорится в сообщении.

Компанию признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.30 КоАП (нарушение требований к ведению образовательной деятельности и организации образовательного процесса).

Суд назначил административный штраф в размере 50 000 руб.

В 2023 году Skyeng оштрафовали за незаконную обработку персональных данных. Компании назначили штраф в размере 60 тыс. руб. В суде не уточнили объем утечки и то, когда она произошла.

В 2020 году в интернете выставили на продажу данные 5 млн учащихся и сотрудников Skyeng. Сама компания тогда утечку отрицала. Она заявила, что нет никаких оснований считать, что эта база данных относится к ней.