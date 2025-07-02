 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
0 

ФНС подала иск о банкротстве владельца танкера «Волгонефть-212»

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 21 по Пермскому краю подала иск о банкротстве фрахтователя танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг», следует из данных картотеки арбитражного суда Пермского края.

Согласно данным, заявление было подано 1 июля, оно еще не принято к рассмотрению.

По информации РБК Компании, ООО «Кама Шиппинг» было зарегистрировано в 2016 году в Перми. В качестве основной отрасли компании указана деятельность внутреннего водного грузового транспорта. Выручка компании за 2024 год составила 324,8 млн руб., чистый убыток — 5,9 млн руб.

В Анапе сообщили о недопустимом уровне вредных веществ на закрытых пляжах
Общество
Отдыхающие в пляжной зоне в Анапе, июнь 2025 года

В конце мая Росприроднадзор подал к владельцам затонувших в Черном море танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» иски более чем на 84,9 млрд руб, в том числе на ООО «Кама Шиппинг» — на 49,46 млрд руб. До этого ведомство потребовало от владельцев танкеров возместить ущерб, причиненный окружающей среде после крушения судов в Керченском проливе. У компаний был месяц на добровольное возмещение вреда.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная его часть вылилась в море. Разлив привел к крупному экологическому бедствию, в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера.

В середине апреля Роспотребнадзор признал непригодными для летнего отдыха 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе в Краснодарском крае.

Читайте РБК в Telegram.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Евгений Вахляев
танкеры Краснодарский край Банкротство иски
Материалы по теме
Власти Анапы опровергли заявления об отсутствии штрафов за купание в море
Политика
На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута
Общество
На ликвидацию последствий ЧП в Керченском проливе выделили еще ₽1,4 млрд
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 92,74 (+0,48) Инвестиции, 01 июл, 20:05 Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 78,42 (-0,11) Инвестиции, 01 июл, 20:05
ФНС подала иск о банкротстве владельца танкера «Волгонефть-212» Общество, 10:27
МИД предложил НАТО и ЕС прокомментировать звонок Макрона Путину Политика, 10:25
Глава Татарстана встретился с Эрдоганом в Турции Политика, 10:22
МИД оценил причины претензий Азербайджана к журналистам в Баку Политика, 10:18
Педагог и крестная мать Кремниевой долины: кто такая Эстер ВойжитскиПодписка на РБК, 10:11
На Камчатке произошло землетрясение Общество, 10:11
Иран приостановил сотрудничество с МАГАТЭ Политика, 10:07
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
Суд в Екатеринбурге арестовал шестого задержанного азербайджанца Политика, 10:01
ГЛОНАСС разработает стандарты кибербезопасности для дронов Технологии и медиа, 10:01
Россиянин первым в истории НБА будет выступать с буквой «ё» на форме Спорт, 10:00
Осужденного на шесть лет девелопера Худояна отпустили из СИЗО в отпуск Общество, 09:55
Зарубежным компаниям стало спокойнее в России, но они все еще готовы уйтиПодписка на РБК, 09:50
На Уимблдоне установили рекорд по вылетам игроков топ-10 посева Спорт, 09:47