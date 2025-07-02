ФНС подала иск о банкротстве владельца танкера «Волгонефть-212»

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 21 по Пермскому краю подала иск о банкротстве фрахтователя танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама Шиппинг», следует из данных картотеки арбитражного суда Пермского края.

Согласно данным, заявление было подано 1 июля, оно еще не принято к рассмотрению.

По информации РБК Компании, ООО «Кама Шиппинг» было зарегистрировано в 2016 году в Перми. В качестве основной отрасли компании указана деятельность внутреннего водного грузового транспорта. Выручка компании за 2024 год составила 324,8 млн руб., чистый убыток — 5,9 млн руб.

В конце мая Росприроднадзор подал к владельцам затонувших в Черном море танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» иски более чем на 84,9 млрд руб, в том числе на ООО «Кама Шиппинг» — на 49,46 млрд руб. До этого ведомство потребовало от владельцев танкеров возместить ущерб, причиненный окружающей среде после крушения судов в Керченском проливе. У компаний был месяц на добровольное возмещение вреда.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в Керченском проливе. Они перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная его часть вылилась в море. Разлив привел к крупному экологическому бедствию, в Краснодарском крае был введен режим ЧС федерального характера.



В середине апреля Роспотребнадзор признал непригодными для летнего отдыха 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе в Краснодарском крае.