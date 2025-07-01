В Анапе сообщили о недопустимом уровне вредных веществ на закрытых пляжах
На пляжах Анапы и Темрюка, которые закрыты для купания, все еще фиксируют превышение уровня допустимой концентрации вредных веществ, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.
«На закрытых для купания пляжах, которые указаны на карте, сохраняется превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в морской воде и грунте», — говорится в сообщении.
При этом за пределами закрытых пляжей качество воздуха и питьевой воды соответствует санитарным нормам. На прибрежной зоне от Геленджика до границы с Абхазией, а также от поселка Тамань до Ростовской области пляжи и вода также соответствуют требованиям. Отдых и купание там разрешены.
Загрязнение мазутом воды и побережья Черного моря произошло в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе из-за шторма 15 декабря. Оба судна перевозили около 9,2 тыс. т мазута. Росприроднадзор оценил ущерб экологии от крушения в ₽84,9 млрд.
В середине апреля в Роспотребнадзоре сообщили, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка «не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам».
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