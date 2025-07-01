В Анапе сообщили о недопустимом уровне вредных веществ на закрытых пляжах

Отдыхающие в пляжной зоне в Анапе, июнь 2025 года (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

На пляжах Анапы и Темрюка, которые закрыты для купания, все еще фиксируют превышение уровня допустимой концентрации вредных веществ, сообщает пресс-служба оперштаба Краснодарского края.

«На закрытых для купания пляжах, которые указаны на карте, сохраняется превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в морской воде и грунте», — говорится в сообщении.

При этом за пределами закрытых пляжей качество воздуха и питьевой воды соответствует санитарным нормам. На прибрежной зоне от Геленджика до границы с Абхазией, а также от поселка Тамань до Ростовской области пляжи и вода также соответствуют требованиям. Отдых и купание там разрешены.

Загрязнение мазутом воды и побережья Черного моря произошло в результате крушения двух танкеров в Керченском проливе из-за шторма 15 декабря. Оба судна перевозили около 9,2 тыс. т мазута. Росприроднадзор оценил ущерб экологии от крушения в ₽84,9 млрд.

В середине апреля в Роспотребнадзоре сообщили, что 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка «не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам».