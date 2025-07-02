ФАС возбудила 21 дело в отношении торговой сети «Светофор»

Региональные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) завели 21 дело из-за нарушения антимонопольного законодательства в отношении 20 логистических центров торговой сети «Светофор», сообщила пресс-служба ведомства, пишут «Известия».

Сотрудники ФАС проверили логистические центры «Светофора» на предмет соответствия их деятельности требованиям закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ». Претензии к работе сети выявили в 14 регионах страны — Якутии, Татарстане, Краснодарском, Красноярском и Ставропольском краях, Белгородской, Воронежской и других областях.

Среди обнаруженных нарушений — наличие в договорах поставки противоречащих закону условий, таких как оплата товара после его продажи магазином, покрытие расходов на утилизацию нереализованного товара за счет поставщика и др.

В случае признания вины ФАС возбудит в отношении дистрибьюторов дела об административных правонарушениях и оштрафует в соответствии с КоАП.

Проверки Россельхознадзора в магазинах «Светофор» прошли с декабря 2024 по март 2025 года. В торговых точках обнаружили грубые нарушения технических регламентов и ветеринарного законодательства. Больше всего несоответствий выявили при проверке молочной и мясной продукции на полках.

В середине марта Россельхознадзор назвал сеть «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата. По данным ведомства, нарушения выявили более чем в десяти регионах.

Торговая сеть «Светофор» подала в суд иск о защите деловой репутации в отношении Россельхознадзора. По словам директора сети «Светофор» по Центральному федеральному округу Елены Захаренко, ведомство должно было предварительно сообщить руководству сети о наличии реальных нарушений, если таковые в действительности имеются, и обязать исправить их.

Проверку сети проводили и специалисты Роспотребнадзора. В конце февраля судебные приставы приостановили работу двух магазинов «Светофор» в районе Солнцево на западе Москвы.