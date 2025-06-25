Wildberries ответила на предупреждение ФАС из-за счетов в своем банке

WB обновила оферту для продавцов, теперь там есть требование об открытии счета в Вайлдберриз Банке. ФАС увидела в этом нарушение закона о защите конкуренции. Компания пояснила, для чего просит продавцов открывать счет

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / РБК

Объединенная компания Wildberries&Russ изучит предостережение, выданное Федеральной антимонопольной службой (ФАС), как только оно поступит ее адрес. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

ФАС ранее сообщила о предостережении в адрес компании ввиду возможного нарушения закона о защите конкуренции из-за необходимости для продавцов открывать счета в Вайлдберриз Банке (WB Банк), чтобы завести личный кабинет на торговой площадке.

Регулятор обратил внимание, что компания разместила на своей площадке обновленную оферту, указав в ней, что с 30 июня 2025 года без открытия счета в WB Банке невозможны регистрация новых продавцов, а также продолжение работы ранее присоединившихся к маркетплейсу предпринимателей.

Последнее утверждение в Wildberries&Russ опровергли, отметив, что речь идет только о счетах для новых продавцов.

«Открытие счета для регистрации на платформе необходимо исключительно для проверки новых продавцов, поскольку банк обладает доступом к информационным базам для более тщательной проверки», — пояснили в пресс-службе Wildberries&Russ.

Там добавили, что у продавца нет обязательства использовать открытый счет для работы на платформе: предприниматель может использовать расчетный счет в любом другом российском банке, а также закрыть счет в Вайлдберриз Банке после регистрации личного кабинета.

«Отсутствие счета не является основанием для блокировки личного кабинета», — уточнили в компании.

В Wildberries&Russ подчеркнули, что всегда внимательно относятся к замечаниям регулятора и выстраивают работу на исполнении требований ФАС.

В новой оферте сказано, что открыть счет в WB Банке необходимо «для обеспечения полного доступа к функционалу личного кабинета» продавца. Это позволит провести «верификацию информации» о нем, уменьшить риски мошенничества и обеспечить «безопасное и прозрачное взаимодействие» между платформой, продавцом и покупателем.

«В случае если продавец не откроет счет, доступ к личному кабинету будет ограничен до момента открытия счета или иного решения Ваилдберриз», — отмечено в оферте.

Доступ могут все равно открыть, если банк откажет в открытии счета.

В старой версии оферты пункта с такими требованиями («Дополнительные инструменты идентификации продавцов и требования к открытию счета») нет.