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Россельхознадзор назвал сеть «Светофор» площадкой для сбыта фальсификата

Результатом продолжающихся с декабря 2024 года проверок стало закрытие более чем сотни магазинов сети «Светофор». Чаще всего нарушения находили при продаже молочной и мясной продукции
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Неоднократно обнаруженные несоответствия в товарах, реализуемых в торговой сети «Светофор», подтверждают, что магазины являются площадкой для сбыта фальсификата, заявили в Россельхознадзоре. Нарушения были выявлены более чем в десяти российских регионах.

После проверок в феврале и марте 2025 года в торговых точках сети «Светофор» были обнаружены грубые нарушения требований техрегламентов и ветеринарного законодательства. Больше всего несоответствий выявили по результатам проверки молочной и мясной продукции, представленной на полках магазинов.

Так, в ходе лабораторных исследований в сливочном масле ООО «Русмолоко» были обнаружены растительные жиры, сообщил регулятор. Товар продавался в Краснодарском крае, Рязанской области, Татарстане, Мордовии и Удмуртии. Растительные жиры содержались и в сырах производителей ООО «МК Наласинский» и АО «Озерецкий молочный комбинат», которые продавалась в Амурской области, Бурятии, Якутии и Краснодарском крае.

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Бизнес
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Кроме того, в ряде супермаркетов «Светофор» в продаже были выявлены мясные продукты, при производстве которых использовались антибиотики. Их обнаружили, например, в говяжьем фарше, в субпродуктах птицы, в сосисках производства, ветчине и колбасе. Мясные товары продавались в Якутии, Костромской и Ивановской областях, а также Мордовии. Патогенные микроорганизмы, включая сальмонеллы, и антибиотик были выявлены также в субпродуктах птицы, продаваемой в Татарстане.

«Многочисленные выявления несоответствий в реализуемых товарах подтверждают предположение Россельхознадзора о том, что магазины торговой сети «Светофор» являются в России площадкой для сбыта фальсифицированной продукции», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

РБК направил запрос в «Светофор».

Наряду с Россельхознадзором проверку «Светофора» организовал и Роспотребнадзор. Ревизии проводились с 10 по 30 января, они затронули 1485 торговых точек, писал ТАСС. По итогам проверок было составлено 2,7 тыс. протоколов об административном правонарушении, наложено штрафов на сумму более 1,2 млн руб.

В числе выявленных нарушений Роспотребнадзор обозначил несоблюдение сроков годности и требований хранения продукции, несоблюдение гигиены и отсутствие данных о прохождении медосмотров сотрудниками.

После исков от Роспотребнадзора сеть «Светофор» закрыла более 200 торговых точек, писал «Коммерсантъ». По данным на 1 февраля, в российских регионах продолжали работать 2,2 тыс. магазинов.

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Россельхознадзор «Светофор» фальсификат
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