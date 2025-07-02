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В Суэцком заливе затонула буровая установка

На вышке находился 31 человек, четверо погибли. Еще шесть считаются пропавшими без вести, на их поиски отправили два самолета со спасателями

Буровая установка затонула в Суэцком заливе, сообщила пресс-служба Министерства нефти и минеральных ресурсов Египта в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Вышка Adam Marine 12 упала в воду рядом с районом Гебель-эз-Зейт. Установка принадлежала нефтяной компании Offshore Shukheir Oil Company.

«Министр нефти и министр труда направились к месту ЧП для оценки ситуации», — говорится в сообщении.

Причину затопления ведомство не указало.

По информации газеты Al-Youm as-Sabia, на вышке находился 31 человек. Четверо погибли, еще 21 рабочий получил травмы. Шесть человек считаются пропавшими без вести. На место ЧП направили два самолета, пишет портал.

Падение произошло, когда платформу буксировали три судна. Установку должны были отправить для работы в районе Хургады.

Большегруз сел на мель в Суэцком канале. Видео
Общество

В конце июня во время движения через Суэцкий канал большегруз Red Zed 1 потерял управление и сел на мель. В результате инцидента никто не пострадал, само судно не получило каких-либо серьезных повреждений.

Последствия ЧП ликвидировали в течение 60 минут. После осмотра Red Zed 1 специалисты сообщили об общей безопасности корпуса судна. Red Zed 1 ходит под флагом Либерии и направлялся в порт Судана.

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Дарья Беспалько
Суэцкий канал Египет добыча нефти
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