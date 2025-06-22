Большегруз сел на мель в Суэцком канале. Видео
Большегруз Red Zed 1 потерял управление во время движения через Суэцкий канал и сел на мель, сообщает пресс-служба Суэцкого канала. В результате инцидента никто не пострадал, само судно не получило каких-либо серьезных повреждений.
«Принятые меры и профессиональные действия лоцманов, находящихся на борту Red Zed 1, позволили предотвратить серьезное прямое столкновение с паромным комплексом», — говорится в сообщении.
Последствия инцидента были ликвидированы в течение 60 минут. После осмотра Red Zed 1 специалисты сообщили об общей безопасности корпуса судна, а также о способности возобновить движение после незначительного ремонта отверстия в носовой части.
Red Zed 1 ходит под флагом Либерии. Судно 20 июня вышло из Египта и направлялся в порт Судана.
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