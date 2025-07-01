В ООН прокомментировали телефонный разговор Путина и Макрона

Стефан Дюжаррик (Фото: Luiz Rampelotto / EuropaNewswire / Global Look Press)

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона, состоявшийся 1 июля впервые с 2022 года. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«Я не видел итогов переговоров, но, очевидно, мы приветствуем любой диалог между двумя странами, особенно на высшем уровне», — прокомментировал Дюжаррик журналистам переговоры лидеров двух стран (цитата по ТАСС).

Первый с сентября 2022 года телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 1 июля.

В ходе диалога стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. Последний Путин назвал «прямым следствием действий западных государств», которые, по его мнению, затягивают боевые действия, осуществляя Украине поставки вооружения. Российский лидер также заявил о необходимости комплексного и долгосрочного урегулирования, которое будет «предусматривать устранение первопричин украинского кризиса и опираться на новые территориальные реалии».

Как сообщили в Елисейском дворце, в ходе разговора с Путиным президент Франции «подчеркнул непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», призвал к прекращению боевых действий и началу переговоров. Макрон также заявил, что рассчитывает на продолжение контактов с российским лидером.

После разговора с Путиным Макрон позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и рассказал о состоявшейся беседе, сообщили «РБК-Украина» и «Суспільне» со ссылками на источники.