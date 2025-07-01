Макрон заявил о намерении продолжить контакты с Путиным

Эмманюэль Макрон (Фото: Jon Nazca / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон рассчитывает на продолжение контактов с российским лидером Владимиром Путиным после их телефонного разговора, сообщает Le Figaro со ссылкой на Елисейский дворец.

В ходе разговора Макрон подтвердил «непоколебимую поддержку Францией суверенитета и территориальной целостности Украины» и призвал к прекращению огня и началу переговоров.

Телефонный разговор президентов Франции и России состоялся 1 июля. Кремль сообщил, что в ходе него обсуждались ситуация на Украине и перспективы мирного урегулирования российско-украинского конфликта, а также конфронтация Ирана и Израиля и ситуация на Ближнем Востоке.

Это первый разговор Путина и Макрона с сентября 2022 года. Весной 2025 года французский лидер заявил, что готов к диалогу с российским президентом, если такое решение поддержат Париж, Киев и партнеры по Евросоюзу.

Последняя очная встреча президентов состоялась 7 февраля 2022 года в Москве и длилась почти шесть часов. Тогда обсуждались вопросы безопасности в Европе на фоне обострения ситуации вокруг Украины.