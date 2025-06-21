Лукашенко гарантировал Келлогу безопасность на территории Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со спецпосланником президента США Китом Келлогом заверил, что он будет в безопасности во время нахождения в республике и в регионе не случится эскалации, передает телеграм-канал «Пул Первого».

«Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас», — заявил Лукашенко на встрече во Дворце независимости в Минске.

По словам белорусского президента, Келлог «наделал шуму» своим приездом в страну.

Лукашенко выразил надежду, что их беседа будет искренней: «В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся».

Келлог поблагодарил белорусского лидера за встречу и отметил, что в настоящее время кризисы «могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми».

По информации БелТА, темами переговоров стали белорусско-американские отношения, ситуация в мире и существующие проблемы, а также региональная повестка.

Reuters сообщил, что спецпосланник американского президента приехал с целью обсудить в том числе урегулирование украинского конфликта.