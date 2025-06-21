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Военная операция на Украине ,  
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Лукашенко гарантировал Келлогу безопасность на территории Белоруссии

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Военная операция на Украине

Лукашенко гарантировал Келлогу безопасность на территории Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи со спецпосланником президента США Китом Келлогом заверил, что он будет в безопасности во время нахождения в республике и в регионе не случится эскалации, передает телеграм-канал «Пул Первого».

«Господин генерал, я вам обещаю, что вы будете в полной безопасности на территории Беларуси и за это время не произойдет никакой эскалации не только в Беларуси, но и вокруг нас», — заявил Лукашенко на встрече во Дворце независимости в Минске.

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Кит Келлог

По словам белорусского президента, Келлог «наделал шуму» своим приездом в страну.

Лукашенко выразил надежду, что их беседа будет искренней: «В противном случае чего встречаться? Если мудрить, хитрить друг перед другом, мы результата не добьемся».

Келлог поблагодарил белорусского лидера за встречу и отметил, что в настоящее время кризисы «могут резко эскалировать, разрастаться, если мы не будем мудрыми и справедливыми».

По информации БелТА, темами переговоров стали белорусско-американские отношения, ситуация в мире и существующие проблемы, а также региональная повестка.

Reuters сообщил, что спецпосланник американского президента приехал с целью обсудить в том числе урегулирование украинского конфликта.

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Полина Минаева
Александр Лукашенко Кит Келлог Белоруссия международная политика
Александр Лукашенко фото
Александр Лукашенко
политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Кит Келлог фото
Кит Келлог
политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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