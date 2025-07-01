В Омской области мальчик умер в гостях у бабушки от отравления

Фото: СУ СК России по Омской области

В городе Калачинске Омской области 13-летний мальчик отравился насмерть, сообщила в телеграм-канале пресс-служба регионального СК. В ведомстве отметили, что семья мальчика характеризуется положительно.

По предварительной информации, ребенок находился в гостях у бабушки вместе со своим пятилетним братом. Как пишет «Омск Онлайн», у детей началась диарея вскоре после того, как они поели дома. В прокуратуре уточнили, что мальчики почувствовали недомогание 28 июня, но обращение за медицинской помощью последовало лишь 30 июня, после домашнего лечения, которое, по предварительной версии, привело к смерти одного из детей.

Старший мальчик скончался до приезда скорой помощи, младший был госпитализирован и находится в реанимации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности. Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

В сентябре 2024 года в Красноярском крае четверо детей шести, 11, 12 и 13 лет умерли от отравления средством от насекомых. Как установило следствие, отец детей не рассчитал норму расхода яда и не выполнил рекомендации производителя о защитных мерах при использовании, в результате он попало на продукты, посуду, мебель и постельное белье. Подозреваемому предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности четырем лицам — ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — заключение на срок до четырех лет.