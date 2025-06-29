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Общество ,  
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В Перми начали расследовать массовое отравление во время выпускного

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с массовым отравлением в одном из развлекательных заведений в Перми, сообщает пресс-служба ведомства Пермского края в телеграм-канале.

«По предварительной информации, с 25 июня 2025 года зарегистрированы неединичные случаи обращения граждан в больницы за медицинской помощью с признаками пищевого отравления», — говорится в сообщении.

Прокуратура разбирается с обстоятельствами и причинами произошедшего, а также изучает результаты эпидемиологического расследования.

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Фото:СК России по Омской области

Как пишет агентство «Пермь Онлайн», мама одного из школьников рассказала, что ученики 11-го класса одной из пермских школ, а также их учителя и родители отравились во время празднования выпускного. Всего пострадали более чем 30 человек.

Выпускной проходил 25 июня в банкетном зале White Hall на Монастырской с 17:00 до 23:00. На следующий день сын женщины пожаловался на плохое самочувствие — у него поднялась температура до 38 градусов и началась диарея. Вечером о плохом самочувствии сообщили и другие дети, родители и учителя.

Мама школьника также поделилась, что в школу пришла представитель банкетного зала и рассказала об аналогичных случаях отравления после банкетов 24 и 26 июня. По ее словам, заведение не закрывали из-за того, что мероприятия были уже оплачены. К расследованию подключились также Роспотребнадзор и Следственный комитет, уточнила мама школьника.

В отзывах White Hall на 2ГИС пользователи пишут, что также отравились после банкетов 24, 25 и 27 июня.

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Полина Харчевникова
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