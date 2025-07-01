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На Госуслугах заработал сервис социальных вкладов и счетов для малоимущих

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Льготные категории граждан теперь могут воспользоваться сервисом для оформления социальных вкладов и счетов на «Госуслугах», сообщает пресс-служба Минцифры в телеграм-канале.

Сервис доступен для граждан, которые получают социальные выплаты и являются клиентами банков — участников программы.

Оформить сберегательный продукт могут совершеннолетние россияне, которые получают единое пособие на детей и беременных женщин, или ежемесячное/единовременное пособие по соцконтракту, или федеральную/региональную социальную доплату к пенсии.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

При оформлении социального вклада действуют некоторые условия. Сумма первоначального вклада не может быть больше 50 тыс. руб. Срок составляет год с возможностью продления, процентная ставка — максимальная из предлагаемых банком, а проценты начисляются и выплачиваются ежемесячно.

При этом ограничений по сумме при оформлении социального счета нет. Срок также составляет год, а вот процентная ставка определяется договором. На сумму на счете меньше 50 тыс. руб. проценты будут начислять по ставке ниже половины ставки ЦБ. Граждане также могут снимать средства и пополнять счет в любое время, а переводить деньги третьим лицам можно без комиссии до 20 тыс. руб. в месяц. Еще одно отличие — начисление процентов. Оно осуществляется на ежедневный остаток и выплачивается раз в месяц.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В некоторых банках уже предлагают эти сберегательные продукты. С 1 июля Т-банк запустил продукт «Социальный вклад» для клиентов банка, которые относятся к получателям социальной поддержки от государства. Ставка составит 20% годовых на год.

Аналогичные продукты анонсировали также Альфа-банк, Сбербанк, МКБ и ПСБ.

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