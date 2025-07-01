Глава Крыма ввел режим ЧС в восьми районах из-за засухи
Глава Республики Крым Сергей Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и гибели сельхозкультур в восьми районах республики. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.
«Отнести сложившуюся в период с марта по июнь 2025 года на территории Республики Крым ситуацию, связанную с прохождением опасных метеорологических явлений, к природной чрезвычайной ситуации регионального характера», — говорится в документе.
Режим ЧС вводится в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Первомайском, Нижнегорском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах Крыма. Согласно указу, министерство сельского хозяйства республики и главы администраций муниципальных образований должны организовать выполнение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий ЧС.
10 июня Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков. 27 мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил, что в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы после весенних заморозков.
По данным на середину мая, в Крыму пострадали 3190 га садов, из них 1300 — значительно повреждены, больше 28 тыс. га зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания.
Из-за весенних заморозков в начале мая режим ЧС также вводили в Липецкой и Тамбовской областях.
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