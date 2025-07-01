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Общество ,  
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Глава Крыма ввел режим ЧС в восьми районах из-за засухи

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации из-за засухи и гибели сельхозкультур в восьми районах республики. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства региона.

«Отнести сложившуюся в период с марта по июнь 2025 года на территории Республики Крым ситуацию, связанную с прохождением опасных метеорологических явлений, к природной чрезвычайной ситуации регионального характера», — говорится в документе.

Режим ЧС вводится в Джанкойском, Красногвардейском, Красноперекопском, Первомайском, Нижнегорском, Раздольненском, Симферопольском и Черноморском районах Крыма. Согласно указу, министерство сельского хозяйства республики и главы администраций муниципальных образований должны организовать выполнение первоочередных мероприятий по ликвидации последствий ЧС.

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10 июня Аксенов ввел режим чрезвычайной ситуации регионального характера в пяти регионах Крыма из-за майских заморозков. 27 мая министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк сообщил, что в Нижнегорском, Красногвардейском, Советском и Белогорском районах Крыма ввели ЧС муниципального характера из-за гибели части урожая черешни, персика и сливы после весенних заморозков.

По данным на середину мая, в Крыму пострадали 3190 га садов, из них 1300 — значительно повреждены, больше 28 тыс. га зерновых и полевых культур находятся в стадии увядания.

Из-за весенних заморозков в начале мая режим ЧС также вводили в Липецкой и Тамбовской областях.

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Евгений Вахляев
режим ЧС Крым Сергей Аксенов засуха Заморозки
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