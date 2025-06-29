Вильфанд рассказал, что купальный сезон наступит в Крыму в начале июля

Купальный сезон в этом году открывается в Крыму позднее обычного и начнется в середине следующей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Крыму только в Евпатории повысилась температура воды до 19 градусов, на остальных курортах вода ниже, но постепенно идет прогрев", - сказал он и добавил, что уже на следующей неделе температура приблизится к 20-21 градусу. "И там начнется купание, позднее сезона», — добавил синоптик.

Вильфанд отметил, что поздний старт сезона вызван подъемом холодных вод со дна из-за северного ветра. Он также добавил, что сейчас температура воды на побережье Краснодарского края в Сочи, Туапсе и Геленджике составляет 21-22 градуса.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в середине следующей недели в Евпатории составит 26-28 градусов, в Ялте — 26-27 градусов, в Феодосии — 26-28 градусов.