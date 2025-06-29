 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Вильфанд рассказал, что купальный сезон наступит в Крыму в начале июля

Купальный сезон в этом году открывается в Крыму позднее обычного и начнется в середине следующей недели, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Крыму только в Евпатории повысилась температура воды до 19 градусов, на остальных курортах вода ниже, но постепенно идет прогрев", - сказал он и добавил,  что уже на следующей неделе температура приблизится к 20-21 градусу. "И там начнется купание, позднее сезона», — добавил синоптик.

Вильфанд отметил, что поздний старт сезона вызван подъемом холодных вод со дна из-за северного ветра. Он также добавил, что сейчас температура воды на побережье Краснодарского края в Сочи, Туапсе и Геленджике составляет 21-22 градуса.

По данным Гидрометцентра, температура воздуха в середине следующей недели в Евпатории составит 26-28 градусов, в Ялте — 26-27 градусов, в Феодосии — 26-28 градусов.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Главное

Стальные нервы. Как трансформируется экспорт металлов

СберПро Главное

Страна технологий и возможностей. Что нужно знать бизнесу об экономике Китая

СберПро Интересное

Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет

СберПро Недвижимость

Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости

СберПро Интересное

От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году

СберПро Транспорт

Тренды развития логистики России в 2025 году

СберПро Туризм

Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий

СберПро Интересное

Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда

СберПро Интересное

Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года

СберПро Транспорт

Экзамен для автобуса. Пассажиры ждут комфорта — цифровые технологии помогают в этом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев
Крым Роман Вильфанд Гидрометцентр купальный сезон купание
Роман Вильфанд фото
Роман Вильфанд
ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
Материалы по теме
Власти Анапы опровергли заявления об отсутствии штрафов за купание в море
Политика
В Подмосковье ввели запрет на купание детей без взрослых
Общество
МЧС предложило штрафовать за купание в пьяном виде
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 июня
EUR ЦБ: 92,28 (+0,62) Инвестиции, 27 июн, 19:22 Курс доллара на 28 июня
USD ЦБ: 78,47 (+0,26) Инвестиции, 27 июн, 19:22
Козьи тропы, любовь к вафлям: в чем самобытность европейской кухни РБК и Перекрёсток, 06:03
В Ростовской области сбили беспилотник ВСУ Политика, 05:56
Польские военные подняли истребители из-за «активности России на Украине» Политика, 05:46
Экс-глава NASA раскрыл, как запускали загадочные дроны над базой США Технологии и медиа, 05:33
В пяти российских городах сняли ограничения на работу аэропортов Политика, 05:03
Вильфанд рассказал, что купальный сезон наступит в Крыму в начале июля Общество, 04:52
В Ивановской области двум женщинам заочно дали срок за убийство военного Политика, 04:36
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Стала известна средняя пенсия работающих пенсионеров в России Общество, 04:15
Трамп вновь призвал прекратить «охоту на ведьм» против Нетаньяху Политика, 04:02
Во Львове и Кременчуге прогремели взрывы Политика, 03:57
Шесть полицейских пострадали при столкновениях с протестующими в Белграде Политика, 03:40
В России предложили снизить порог субсидий на ЖКУ Общество, 03:09
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,3 Общество, 02:44
В Германии захотели получить доступ к ядерному оружию Франции и Британии Политика, 02:31