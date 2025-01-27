Суд продлил арест сооснователю «Смысловых галлюцинаций»
Суд продлил срок содержания под стражей одному из сооснователей музыкальной группы «Смысловые галлюцинации», 51-летнему Владимиру Бурдину. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.
Как сообщает ведомство, музыкант обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса, — умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением общеопасного способа. Он содержится под стражей с ноября 2024 года и будет находиться там до 11 февраля 2025 года.
Владимир Бурдин стал известен как сооснователь группы «Смысловые галлюцинации» (прекратила существовать в 2017 году), автор хитов «Молодость жива» и известной строчки «Вечно молодой, вечно пьяный» в одноименной песне. Как пишет новостной портал Екатеринбурга E1.RU, в молодости он имел проблемы с законом, связанные с кражами, и неоднократно оказывался в заключении, а также проходил лечение в психиатрической больнице.
В 2018 году Бурдин был направлен на принудительное лечение после инцидента, когда во время ссоры ранил ножом мужчину. Спустя два года после выхода из психбольницы музыкант развелся с супругой.
В 2021 году музыкант впал в кому и попал в реанимационное отделение 14-й больницы Екатеринбурга, где находился три недели. У Бурдина было диагностировано 80% поражения легких, а также поражение мозга.
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