Тимура Иванова лишили звания заслуженного строителя России

Тимур Иванов (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Московский городской суд, приговоривший бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима, также лишил его звания заслуженного строителя Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент РБК из суда.

Суд признал Иванова виновным по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Также ему назначили штраф в размере 100 млн руб. Кроме того, бывшего подчиненного Тимура Иванова, экс-главу компании «Оборонлогистика» Антона Филатова, приговорили к двенадцати с половиной годам колонии общего режима.

На предшествующем приговору заседании, которое состоялось 23 июня, прокуратура запросила для Иванова четырнадцать с половиной лет колонии, Филатову просили назначить 14 лет.

Адвокат Иванова Мурад Мусаев назвал приговор экс-замминистра обороны «расправой» . По мнению адвоката, доказать причастность Иванова к вменяемым ему преступлениям не удалось.

Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным инженерно-техническим работникам и рабочим строительных специальностей строительных, производственных, конструкторских и научно-исследовательских организаций.

Звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности в организациях строительного комплекса России и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград федеральных органов государственной власти или органов власти регионов России.