 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дело Тимура Иванова ,  
0 

Тимура Иванова лишили звания заслуженного строителя России

Сюжет
Дело Тимура Иванова
Сюжет
Аресты генералов
Тимур Иванов&nbsp;
Тимур Иванов  (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Московский городской суд, приговоривший бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима, также лишил его звания заслуженного строителя Российской Федерации. Об этом сообщает корреспондент РБК из суда.

Суд признал Иванова виновным по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Также ему назначили штраф в размере 100 млн руб. Кроме того, бывшего подчиненного Тимура Иванова, экс-главу компании «Оборонлогистика» Антона Филатова, приговорили к двенадцати с половиной годам колонии общего режима.

На предшествующем приговору заседании, которое состоялось 23 июня, прокуратура запросила для Иванова четырнадцать с половиной лет колонии, Филатову просили назначить 14 лет.

Срок замминистра Иванову и дела на других служащих Минобороны. Таймлайн
Политика

Адвокат Иванова Мурад Мусаев назвал приговор экс-замминистра обороны «расправой». По мнению адвоката, доказать причастность Иванова к вменяемым ему преступлениям не удалось.

Почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации» присваивается высокопрофессиональным инженерно-техническим работникам и рабочим строительных специальностей строительных, производственных, конструкторских и научно-исследовательских организаций.

Звание присваивается, как правило, не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности в организациях строительного комплекса России и при наличии у представленного к награде лица отраслевых наград федеральных органов государственной власти или органов власти регионов России.

Читайте РБК в Telegram.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Евгений Вахляев, Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Тимур Иванов Минобороны Мосгорсуд звание
Тимур Иванов фото
Тимур Иванов
экс-замминистра обороны России
15 августа 1975 года
Материалы по теме
От Абызова до Иванова: кто из российских чиновников был под следствием
Политика
Экс-замминистра обороны Тимур Иванов заявил, что его не за что судить
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 30 июн, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 30 июн, 19:01
Минздрав создаст реестр пациентов с психическими диагнозами Общество, 16:07
Тимура Иванова лишили звания заслуженного строителя России Политика, 16:07
Белгородский губернатор объяснил «признаки критичности» бюджета региона Политика, 16:07
Прокуратура объяснила «украинский след» в деле о теракте в «Крокусе» Общество, 16:00
В Нижегородской области разбился Су-34 Политика, 15:58
Срок замминистра Иванову и дела на других служащих Минобороны. Таймлайн Политика, 15:56
Украина перешла на европейский стандарт напряжения в электросети Политика, 15:55
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Шестая ракетка России снялась с Уимблдона Спорт, 15:51
Столичные власти рассказали о новом инструменте поддержки малого бизнеса Отрасли, 15:50
«Окно возможностей». Прогнозы по биткоину и Ethereum на июль Крипто, 15:47
Самый молодой автор гола в истории ЛЧ стал одноклубником Головина Спорт, 15:42
Адвокат назвал расправой приговор Тимуру Иванову Политика, 15:41
Зачем бизнесу системное сотрудничество с университетами Отрасли, 15:33
Сбивавший дроны камнями в Иркутской области отправился в армию Политика, 15:33