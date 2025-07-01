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Дело Тимура Иванова ,  
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Адвокат назвал расправой приговор Тимуру Иванову

Адвокат Мусаев сравнил приговор Тимуру Иванову с расправой
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Суд по делу&nbsp;Тимура Иванова в Московском городском суде, 1 июля 2025 года
Суд по делу Тимура Иванова в Московском городском суде, 1 июля 2025 года (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Приговор экс-замминистра обороны Тимура Иванова, которого осудили на 13 лет, можно назвать расправой, заявил РБК его адвокат Мурад Мусаев.

«Знаете, есть такое понятие как «внесудебная расправа». На мой взгляд, это тоже расправа, только судебная», — прокомментировал приговор Мусаев.

Тяжесть приговора Мусаев оценивает как «показательную экзекуцию», а ее исполнители, по мнению адвоката, не сумели доказать причастность Иванова к вменяемым ему преступлениям.

Оглашение приговора состоялось 1 июля в здании бывшей богадельни Евангелического попечительства о бедных в связи с ремонтом в здании Мосгорсуда. Иванова осудили по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Помимо реального срока, его лишили звания заслуженного строителя России и назначили штраф в 100 млн руб.

Тимура Иванова приговорили к 13 годам колонии
Политика
Тимур Иванов

Экс-замминистра обороны признали виновным в хищении при покупке паромов для Керченской переправы и выводе почти 4 млрд руб. из обанкротившегося банка «Интеркоммерц». 

Сам Иванов своей вины не признает. В последнем слове он заявил, что уголовное дело о растрате и выводе средств из банка «Интеркоммерц» не имеет к нему отношения. 

Кроме того, Иванов проходит обвиняемым еще по двум эпизодам получения взятки в особо крупном размере. Защита настаивает, что в деле не было самого факта передачи взятки.

Иванов занимал должность замминистра с 2016 года. После возбуждения уголовного дела Иванова уволили с поста замглавы оборонного ведомства в связи с утратой доверия. Он находится под арестом с апреля 2024 года.

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