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Военная операция на Украине ,  
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Пожар в торговых рядах после обстрела Донецка. Видео

Появились кадры пожара в Донецке после серии взрывов
Сюжет
Военная операция на Украине

Пожар в торговых рядах после обстрела Донецка. Видео
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В ночь на 1 июля в Донецке вспыхнул пожар в торговых рядях на рынке «Сокол». В городе раздалась серия взрывов, в частности, они были слышны в Калининском районе города.

Как сообщил корреспондент РБК, в центре города в Ворошиловском районе загорелось здание. На месте работали сотрудники МЧС. В зданиях рядом, на улице Артема, были выбиты стекла. Разрушения также зафиксировали в Никитовском и Центрально-Городском районах Горловки.

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ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что украинские силы пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что использовались дальнобойные ракеты. Погибла одна мирная жительница, еще три человека пострадали.

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Полина Минаева
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