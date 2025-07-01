Вокалиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова внесли на «Миротворец»
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков попал в базу украинского сайта «Миротворец». Карточка с его именем появилась в базе данных сайта.
Поводом для внесения 49-летнего певца стали в том числе выступления с концертами на территории Крыма.
В марте 2022 года он выступил на концерте-митинге «Zа мир без нацизма» в «Лужниках», который был посвящен годовщине присоединения Крыма и началу военной операции на Украине. За выступления в Крыму его также внесли в список нежелательных лиц в Эстонии и Латвии. Ему запретили посещать эти страны.
В середине июня в базу «Миротворца» внесли также певицу Земфиру (Земфира Рамазанова, признана Минюстом России иноагентом) и актрису Чулпан Хаматову, покинувшую Россию после начала военной операции на Украине.
Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещается информация о тех, кто, по данным авторов, имеет отношение к «агрессии» против Украины и конфликту в Донбассе. Официально сайт не имеет отношения к украинским госструктурам.
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