 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Вокалиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова внесли на «Миротворец»

Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Жуков
Сергей Жуков (Фото: Антон Великжанин / Бизнес Online / ТАСС)

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков попал в базу украинского сайта «Миротворец». Карточка с его именем появилась в базе данных сайта.

Поводом для внесения 49-летнего певца стали в том числе выступления с концертами на территории Крыма.

В марте 2022 года он выступил на концерте-митинге «Zа мир без нацизма» в «Лужниках», который был посвящен годовщине присоединения Крыма и началу военной операции на Украине. За выступления в Крыму его также внесли в список нежелательных лиц в Эстонии и Латвии. Ему запретили посещать эти страны.

Суд в Москве взыскал долги по ЖКХ с певца Сергея Жукова
Общество
Сергей Жуков

В середине июня в базу «Миротворца» внесли также певицу Земфиру (Земфира Рамазанова, признана Минюстом России иноагентом) и актрису Чулпан Хаматову, покинувшую Россию после начала военной операции на Украине.

Сайт «Миротворец» был создан в 2014 году. На нем размещается информация о тех, кто, по данным авторов, имеет отношение к «агрессии» против Украины и конфликту в Донбассе. Официально сайт не имеет отношения к украинским госструктурам.

Читайте РБК в Telegram.

Минтруд показал проект календаря выходных дней в 2026 году

«Яндекс» отменил плату за большинство функций нейросети «Алиса»

С «Газпрома» предложили снять налоговую нагрузку по долгам Nord Stream 2

Трамп начал продавать духи в честь своих побед на выборах

Трамп заявил, что без субсидий Маску пришлось бы вернуться из США в ЮАР

Половина россиян назвала предосудительным свидание ради ужина

Верховный суд разъяснил, как делится купленная до брака квартира

В Госдуме объяснили, кто мог распространить слухи о заморозке вкладов

Уголовное дело против Ильи Варламова передано в суд

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Харчевникова
Сергей Жуков «Руки вверх!» «Миротворец»
Материалы по теме
Экс-футболиста и тренера «Зенита» внесли в базу данных сайта «Миротворец»
Спорт
Земфира и Чулпан Хаматова попали в базу украинского сайта «Миротворец»
Политика
Михаил Ефремов попал в базу украинского сайта «Миротворец»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 92,27 (-0,01) Инвестиции, 30 июн, 19:01 Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 78,53 (+0,06) Инвестиции, 30 июн, 19:01
ЦСКА подписал контракт с выступавшим 8 лет в Северной Америке россиянином Спорт, 14:36
ФАС снизила на ₽5,1 млрд необоснованные расходы на ЖКХ в России Недвижимость, 14:33
МИД сообщил о попытках отдельных сил «внести раскол» между Москвой и Баку Политика, 14:32
Как бизнес и государство поддержат МСП и экопроекты Отрасли, 14:28
Третья ракетка мира проиграла на старте Уимблдона Спорт, 14:25
В РПЛ избрали состав правления на следующий год Спорт, 14:18
Вокалиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова внесли на «Миротворец» Политика, 14:15
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Пулково зоны для курения сделали платными Общество, 14:11
Объединение азербайджанцев в России призвало не поддаваться русофобии Политика, 14:08
Воспитанник футбольного ЦСКА умер в 27 лет Спорт, 14:03
«РусГидро» объявила о переезде штаб-квартиры из Москвы в Красноярск Экономика, 14:02
Гладков ответил на слова «сизифов труд» о восстановленных 14 раз домах Политика, 14:01
Проводников РЖД оснастили персональными видеорегистраторами IPTRONIC РБК Компании, 14:00
Режиссер «Питер FM»: Евгений Цыганов случайно попал в фильм Life, 14:00