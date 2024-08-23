Суд в Москве взыскал долги по ЖКХ с певца Сергея Жукова
Мировой суд в Москве взыскал с лидера группы «Руки вверх!» Сергея Жукова долги по коммунальным платежам, сообщила объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
По ее информации, судья участка Nº 373 Таганского района вынес два судебных приказа о взыскании.
Сумма задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги не уточняется.
В марте 2024 года Мосгорсуд подтвердил решение предыдущей инстанции, отказавшей Жукову в правах на фонограммы хитов группы «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и других.
Тогда Жуков вместе с бывшим участником и сооснователем группы Алексеем Потехиным подали иск к продюсеру Андрею Маликову и музыкальному лейблу «Издательство «Джем», требуя признать недействительными сделки о передаче исключительных прав на фонограммы и исключительной лицензии на использование фонограмм.
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