Глава Удмуртии сообщил о пострадавших в результате атаки беспилотников
В результате атаки беспилотников ВСУ на предприятие в Ижевске есть пострадавшие, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
«На месте работают все силы и средства. Сотрудники предприятия эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Ранее Бречалов сообщил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников ВСУ. В ижевском аэропорту ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.
В ноябре 2024 года в заводском цехе на одном из предприятий Ижевска произошел взрыв из-за падения дрона. Пострадал один человек, его госпитализировали с травмой головы средней степени тяжести.
Всего за прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили 60 беспилотников ВСУ. Больше всего — над Крымом и Ростовской областью.
Читайте РБК в Telegram.
Семьям военных массово рассылают вирусные файлы
Кадыров рассказал, кто приехал на свадьбу его сына Адама
Москву накрыл циклон. Фото со спутника
В «Ленте.ру» сменится главред
В Баку задержали главу редакции и шеф-редактора Sputnik
В США турбина ветрогенератора перекрыла движение на трассе
«Союзмультфильм» зарегистрирует товарный знак «Чебубу»
ФИФА сняла с «Локомотива» запрет на регистрацию новичков
Прокуратура передала в СК материалы для уголовного дела против Дудя
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов