Глава Удмуртии Бречалов сообщил о пострадавших в результате атаки беспилотников

Глава Удмуртии сообщил о пострадавших в результате атаки беспилотников

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В результате атаки беспилотников ВСУ на предприятие в Ижевске есть пострадавшие, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«На месте работают все силы и средства. Сотрудники предприятия эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее Бречалов сообщил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников ВСУ. В ижевском аэропорту ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

В ноябре 2024 года в заводском цехе на одном из предприятий Ижевска произошел взрыв из-за падения дрона. Пострадал один человек, его госпитализировали с травмой головы средней степени тяжести.

Всего за прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили 60 беспилотников ВСУ. Больше всего — над Крымом и Ростовской областью.