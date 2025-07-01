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Военная операция на Украине ,  
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Глава Удмуртии сообщил о пострадавших в результате атаки беспилотников

Глава Удмуртии Бречалов сообщил о пострадавших в результате атаки беспилотников
Сюжет
Военная операция на Украине

Глава Удмуртии сообщил о пострадавших в результате атаки беспилотников
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В результате атаки беспилотников ВСУ на предприятие в Ижевске есть пострадавшие, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

«На месте работают все силы и средства. Сотрудники предприятия эвакуированы. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Ранее Бречалов сообщил, что одно из предприятий в Ижевске подверглось атаке беспилотников ВСУ. В ижевском аэропорту ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов.

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Фото:Константин Михальчевский / РИА Новости

В ноябре 2024 года в заводском цехе на одном из предприятий Ижевска произошел взрыв из-за падения дрона. Пострадал один человек, его госпитализировали с травмой головы средней степени тяжести.

Всего за прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили 60 беспилотников ВСУ. Больше всего — над Крымом и Ростовской областью.

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Евгений Вахляев
Военная операция на Украине Ижевск Удмуртия Александр Бречалов беспилотники
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