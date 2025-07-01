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Прокуратура утвердила заочное обвинение Илье Варламову по уголовному делу

Илья Варламов
Илья Варламов (Фото: varlamov / Telegram)

Мещанская межрайонная прокуратура Москвы утвердила заочное обвинение по уголовному делу в отношении блогера Ильи Варламова (признан иноагентом Минюстом России), сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

Там отметили, что дело возбуждено по ч.2 ст. 330.1 Уголовного кодекса (уклонение от исполнения обязанностей иноагента) и по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о российской армии по политическим мотивам).

Расследование началось по итогам прокурорской проверки. Сотрудники ведомства установили, что Варламов дважды в течение года привлекался к административной ответственности за «нарушение порядка деятельности иностранного агента», а именно публиковал сообщения в соцсетях без указания своего иноагентского статуса.

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Кроме того, согласно результатам прокурорской проверки, Варламов, находящийся сейчас за рубежом, снимал видео с «фейками о российских военных».

Варламов заочно арестован и объявлен в международный розыск. Материалы его уголовного дела в ближайшее время направят в Мещанский суд Москвы.

О возбуждение дела против Ильи Варламова за нарушения правил иноагентской маркировки стало известно в ноябре 2024 года. До этого блогера неоднократно штрафовали за это: в феврале 2025 года — на 45 тыс. руб., в июне 2024-го — на 50 тыс руб., в августе и декабре 2023-го — на 30 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно.

В феврале 2025 года Мещанский суд наложил арест на счета Варламова.

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