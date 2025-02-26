Суд арестовал счета Ильи Варламова

Счета Ильи Варламова арестовал суд по ходатайству следствия. Осенью против блогера возбудили уголовное дело из-за отсутствия маркировки иноагента. По аналогичной причине его неоднократно штрафовали

Илья Варламов (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Мещанский районный суд Москвы наложил арест на счета блогера Ильи Варламова (признан иноагентом российским Минюстом), сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

РБК обратился за комментарием к представителю Варламова.

Прошлой осенью в отношении блогера возбудили уголовное дело об отсутствии маркировки иноагента в сообщениях в соцсетях (ч. 2 ст. 330.1 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок два года. В основу дела легли результаты проверки прокуратуры Москвы.

До этого Варламова неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента: в феврале 2025 года — на 45 тыс. руб., в июне 2024-го — на 50 тыс руб., в августе и декабре 2023-го — на 30 тыс. и 50 тыс. руб. соответственно. Также на него был составлен протокол по статье о дискредитации российской армии (ст. 20.3.3 КоАП), которая предусматривает штраф для физических лиц до 100 тыс. руб.

Варламов — уроженец Москвы, ему 41 год. Блогер регулярно публикует обзоры своих путешествий в разные страны и освещает социальную и политическую жизнь в России. Он осудил военную операцию на Украине. В марте 2023 года Минюст внес блогера в реестр иноагентов из-за «распространения недостоверной информации о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике». Ему также вменили зарубежное финансирование. Варламов безуспешно пытался оспорить этот статус.