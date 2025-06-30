На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

Крымский мост (Фото: Vvicca1 / Shutterstock)

На Крымском мосту временно перекрыли движение для автомобильного транспорта, сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Уведомление появилось в телеграм-канале центра в 21:03 мск.

Крымский мост периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак дронов ВСУ по территории Крыма. Ранее движение по посту перекрывали 27 июня меньше чем на час — с 0:06 мск до 0:59 мск. Вечером 26 июня ПВО сбила 16 украинских беспилотников.