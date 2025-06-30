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Военная операция на Украине ,  
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На Крымском мосту перекрыли движение транспорта

Сюжет
Военная операция на Украине
Крымский&nbsp;мост
Крымский мост (Фото: Vvicca1 / Shutterstock)

На Крымском мосту временно перекрыли движение для автомобильного транспорта, сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Уведомление появилось в телеграм-канале центра в 21:03 мск.

Движение по Крымскому мосту восстановили менее чем через час
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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Крымский мост периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак дронов ВСУ по территории Крыма. Ранее движение по посту перекрывали 27 июня меньше чем на час — с 0:06 мск до 0:59 мск. Вечером 26 июня ПВО сбила 16 украинских беспилотников.

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Полина Харчевникова
Крымский мост автомобильное движение перекрытие движения
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