На Крымском мосту перекрыли движение транспорта
На Крымском мосту временно перекрыли движение для автомобильного транспорта, сообщает информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Уведомление появилось в телеграм-канале центра в 21:03 мск.
Крымский мост периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак дронов ВСУ по территории Крыма. Ранее движение по посту перекрывали 27 июня меньше чем на час — с 0:06 мск до 0:59 мск. Вечером 26 июня ПВО сбила 16 украинских беспилотников.
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