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Общество ,  
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MBS раскрыл детали смерти россиянки в Японии

MBS: на теле погибшей россиянки в Осаке нашли следы побоев

Причиной смерти 50-летней россиянки Елены Ито в японской Осаке стал тепловой удар, сообщает японский телеканал MBS. По данным полиции, женщина, вероятно, скончалась утром 26 июня.

При этом полицейские обнаружили на теле Ито следы побоев на лице и «оборонительную рану» на правой руке. Следствие рассматривает версию, что россиянка могла получить тепловой удар после избиения, потеряв возможность двигаться. В связи с этим расследование также ведется по статье об убийстве.

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Фото:Kyodo / Reuters

Россиянку обнаружили мертвой в Осаке 28 июня. Тогда же в агентстве Kyodo сообщили, что погибшую звали Елена Ито. Незадолго до этого к силовикам через знакомых обратился бывший муж женщины, также россиянин, который, как уточнило издание, проживает отдельно.

Экс-супруг несколько дней не мог связаться с женщиной и решил навестить ее лично. Тогда и обнаружил тело Ито в квартире.

До этого, вечером 27 июня, в полицию поступило сообщение, что местная жительница потеряла сознание, кашляя кровью. По предварительной информации, как утверждает Kyodo, входная дверь квартиры была заперта, следов взлома или пропажи имущества не обнаружено.

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Полина Дуганова
Япония гражданин России расследование убийство
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