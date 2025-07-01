MBS раскрыл детали смерти россиянки в Японии
Причиной смерти 50-летней россиянки Елены Ито в японской Осаке стал тепловой удар, сообщает японский телеканал MBS. По данным полиции, женщина, вероятно, скончалась утром 26 июня.
При этом полицейские обнаружили на теле Ито следы побоев на лице и «оборонительную рану» на правой руке. Следствие рассматривает версию, что россиянка могла получить тепловой удар после избиения, потеряв возможность двигаться. В связи с этим расследование также ведется по статье об убийстве.
Россиянку обнаружили мертвой в Осаке 28 июня. Тогда же в агентстве Kyodo сообщили, что погибшую звали Елена Ито. Незадолго до этого к силовикам через знакомых обратился бывший муж женщины, также россиянин, который, как уточнило издание, проживает отдельно.
Экс-супруг несколько дней не мог связаться с женщиной и решил навестить ее лично. Тогда и обнаружил тело Ито в квартире.
До этого, вечером 27 июня, в полицию поступило сообщение, что местная жительница потеряла сознание, кашляя кровью. По предварительной информации, как утверждает Kyodo, входная дверь квартиры была заперта, следов взлома или пропажи имущества не обнаружено.
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