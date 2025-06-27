В Японии казнили убийцу девяти человек
В Японии казнили мужчину, осужденного за убийство девяти человек в 2017 году в городе Дзама, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на осведомленный источник.
Точная дата и способ исполнения казни не называются.
Решение о смертной казни в отношении Такахиро Сираиcи, получившего в СМИ прозвище «убийца из Twitter», было вынесено в 2021 году, после того как он отозвал апелляцию на смертный приговор.
Сираиcи был признан виновным в убийстве девяти человек — восьми женщин и мужчины в возрасте от 15 до 26 лет. Все погибшие ранее размещали в соцсетях посты о суицидальных мыслях. Преступник находил их через Twitter, обещал помочь умереть и приглашал к себе в квартиру. Там он душил жертв, притом некоторых подвергал сексуальному насилию, а тела расчленял и хранил в холодильниках.
Адвокаты пытались убедить суд, что действия обвиняемого были «убийствами с согласия», однако тот отклонил их доводы. Кроме того, была отвергнута версия о невменяемости. Судья назвал преступления «беспрецедентными по жестокости» и указал, что мотивами стали сексуальное удовлетворение и корысть.
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