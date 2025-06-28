Россиянку нашли мертвой в Японии
Гражданку России обнаружили мертвой в японском городе Осака в квартире, где она проживала, сообщает агентство Kyodo.
По данным издания, на лице и теле 50-летней женщины есть следы побоев и кровоподтеки. Полиция не исключает, что женщина была убита.
К правоохранителям через знакомых обратился муж женщины, также россиянин, который проживает отдельно, пишет агентство. Мужчина несколько дней не мог связаться с супругой, после чего решил навестить ее лично, и тогда обнаружил тело.
Из квартиры, как пишет Kyodo, предварительно ничего не пропало, а входная дверь была заперта. Правоохранители начали расследование.
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