Россиянку нашли мертвой в Японии

Гражданку России обнаружили мертвой в японском городе Осака в квартире, где она проживала, сообщает агентство Kyodo.

По данным издания, на лице и теле 50-летней женщины есть следы побоев и кровоподтеки. Полиция не исключает, что женщина была убита.

К правоохранителям через знакомых обратился муж женщины, также россиянин, который проживает отдельно, пишет агентство. Мужчина несколько дней не мог связаться с супругой, после чего решил навестить ее лично, и тогда обнаружил тело.

Из квартиры, как пишет Kyodo, предварительно ничего не пропало, а входная дверь была заперта. Правоохранители начали расследование.

Материал дополняется