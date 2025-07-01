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Военная операция на Украине ,  
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В третьем российском аэропорте за ночь ввели ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Казани приостановили прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов».

Ранее аналогичные меры ввели в аэропортах Ульяновска — в 5:50 мск — и Саратова — в 4:09 мск.

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Фото:Эрик Романенко / ТАСС

Ограничения ранее действовали и в аэропорту Астрахани — с 22:27 до 22:51 мск 30 июня.

В российских аэропортах периодически приостанавливают прием и выпуск самолетов на фоне угроз атак беспилотников.

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Полина Минаева
Росавиация аэропорты ограничения атака дронов
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