В третьем российском аэропорте за ночь ввели ограничения на полеты

В аэропорту Казани приостановили прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов».

Ранее аналогичные меры ввели в аэропортах Ульяновска — в 5:50 мск — и Саратова — в 4:09 мск.

Ограничения ранее действовали и в аэропорту Астрахани — с 22:27 до 22:51 мск 30 июня.

В российских аэропортах периодически приостанавливают прием и выпуск самолетов на фоне угроз атак беспилотников.