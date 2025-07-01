В третьем российском аэропорте за ночь ввели ограничения на полеты
В аэропорту Казани приостановили прием и выпуск гражданских воздушных судов (ВС), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения ввели «для обеспечения безопасности полетов».
Ранее аналогичные меры ввели в аэропортах Ульяновска — в 5:50 мск — и Саратова — в 4:09 мск.
Ограничения ранее действовали и в аэропорту Астрахани — с 22:27 до 22:51 мск 30 июня.
В российских аэропортах периодически приостанавливают прием и выпуск самолетов на фоне угроз атак беспилотников.
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