В Ахтубинске ввели красный режим опасности из-за угрозы ракетной атаки
В Ахтубинске Астраханской области объявлен «красный режим опасности в связи с возможной угрозой ракетной атаки», сообщил мэр Александр Сиваков.
«Мы призываем всех вас соблюдать спокойствие и следовать рекомендациям местных властей и служб безопасности. Пожалуйста, оставайтесь в своих домах, избегайте скоплений людей и внимательно следите за официальными источниками информации», — написал он в телеграм-канале.
Ранее в аэропорту Астрахани приостанавливали прием и выпуск гражданских воздушных судов. Временные ограничения вводили «для обеспечения безопасности полетов».
Ракетную опасность местные власти ранее объявляли в Ставрополье, сейчас она уже отменена.
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