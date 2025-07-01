Росавиация: ограничения на полеты введены в аэропорту Ульяновска

Второй российский аэропорт ввел ограничения на полеты

Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Ульяновска, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры применены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, подчеркнул он.

Об ограничениях Кореняко сообщил в 05:50 мск.

Ранее аналогичные меры также ввели в аэропорту Саратова. Они начали действовать около 04:09 мск, ограничения до сих пор не сняты.

Полеты в российских аэропортах периодически ограничивают на фоне атак беспилотников.