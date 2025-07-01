Второй российский аэропорт ввел ограничения на полеты
Временные ограничения на полеты введены в аэропорту Ульяновска, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры применены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, подчеркнул он.
Об ограничениях Кореняко сообщил в 05:50 мск.
Ранее аналогичные меры также ввели в аэропорту Саратова. Они начали действовать около 04:09 мск, ограничения до сих пор не сняты.
Полеты в российских аэропортах периодически ограничивают на фоне атак беспилотников.
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