Трамп объявил о запуске двух парфюмов в честь своих побед на выборах
Президент США Дональд Трамп презентовал два парфюма, посвященных его победам на выборах главы государства в 2016 и 2024 годах.
«Ароматы Трампа уже здесь. Они называются «Победа 45-47», потому что все они о победе, силе и успехе — для мужчин и женщин. Купите себе бутылочку, и не забудьте купить ее для своих близких. Наслаждайтесь, получайте удовольствие и продолжайте побеждать!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.
Стоимость ароматов составляет $249 (около 20 тыс. руб.) за флакон.
Ранее Трамп выпустил футболки с надписью «папочка», после того как на саммите НАТО генсек альянса Марк Рютте назвал его так, комментируя конфликт Ирана и Израиля.
Футболку, предлагаемую в оранжевом или темно-синем цвете, можно приобрести за пожертвование $35 в фонд Национального комитета республиканской партии.
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