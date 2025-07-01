Трамп объявил о запуске двух парфюмов в честь своих побед на выборах

Президент США Дональд Трамп презентовал два парфюма, посвященных его победам на выборах главы государства в 2016 и 2024 годах.

«Ароматы Трампа уже здесь. Они называются «Победа 45-47», потому что все они о победе, силе и успехе — для мужчин и женщин. Купите себе бутылочку, и не забудьте купить ее для своих близких. Наслаждайтесь, получайте удовольствие и продолжайте побеждать!» — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Стоимость ароматов составляет $249 (около 20 тыс. руб.) за флакон.

Ранее Трамп выпустил футболки с надписью «папочка», после того как на саммите НАТО генсек альянса Марк Рютте назвал его так, комментируя конфликт Ирана и Израиля.

Футболку, предлагаемую в оранжевом или темно-синем цвете, можно приобрести за пожертвование $35 в фонд Национального комитета республиканской партии.