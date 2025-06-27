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Политика ,  
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Трамп выпустил футболки с надписью «папочка»

Фото: winred.com
Фото: winred.com

Объединенный комитет по сбору средств Национального комитета президента США (JFC) презентовал футболку ограниченной серии с фотографией американского лидера и словом «daddy» («папочка»), после того как на саммите НАТО генсек альянса так назвал Дональда Трампа, сообщает New York Post.

«Когда Байден был президентом, над нами смеялись на мировой арене. <...> Но благодаря вашему любимому президенту (мне!) нас снова уважают», — говорится в сообщении JFC от лица Трампа.

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В сообщении также есть обращение к сторонникам Трампа: «Пожалуйста, никогда не забывайте, что без вас меня бы здесь не было. Благодаря вам нашу страну снова уважают!»

Футболку, предлагаемую в оранжевом или темно-синем цвете, можно приобрести за пожертвование в размере $35 в фонд JFC, созданный Трампом совместно с Национальным комитетом Республиканской партии в 2024 году.

Марк Рютте назвал Трампа папочкой, когда комментировал его слова об Иране и Израиле, что, «по сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что не понимают, какого черта они творят».

«Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить», — заявил генсек НАТО.

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Персоны
Полина Минаева
Дональд Трамп США НАТО футболка
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
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