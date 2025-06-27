Трамп выпустил футболки с надписью «папочка»
Объединенный комитет по сбору средств Национального комитета президента США (JFC) презентовал футболку ограниченной серии с фотографией американского лидера и словом «daddy» («папочка»), после того как на саммите НАТО генсек альянса так назвал Дональда Трампа, сообщает New York Post.
«Когда Байден был президентом, над нами смеялись на мировой арене. <...> Но благодаря вашему любимому президенту (мне!) нас снова уважают», — говорится в сообщении JFC от лица Трампа.
В сообщении также есть обращение к сторонникам Трампа: «Пожалуйста, никогда не забывайте, что без вас меня бы здесь не было. Благодаря вам нашу страну снова уважают!»
Футболку, предлагаемую в оранжевом или темно-синем цвете, можно приобрести за пожертвование в размере $35 в фонд JFC, созданный Трампом совместно с Национальным комитетом Республиканской партии в 2024 году.
Марк Рютте назвал Трампа папочкой, когда комментировал его слова об Иране и Израиле, что, «по сути, у нас есть две страны, которые воюют так долго и так упорно, что не понимают, какого черта они творят».
«Папочке иногда приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить», — заявил генсек НАТО.
Читайте РБК в Telegram.
Код в безопасности. Почему компаниям стал нужен кибериммунитет
Аналитика, сервис, персональные туры. AI для маркетинга и продаж в недвижимости
От подбора персонала до кадрового прогнозирования. Как HR-отделы могут использовать AI в 2025 году
Тренды велнес-туризма в 2025 году. Как развивается индустрия оздоровительных путешествий
Две работы не предел. Как параллельная занятость меняет рынок труда
Барометр отрасли. Строительство и недвижимость: тренды 2025 года