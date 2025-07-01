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Общество ,  
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В Улан-Удэ произошел крупный пожар на складе

МЧС: в Улан-Удэ загорелся склад на площади 1000 кв. м

В Улан-Удэ сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар, сообщило ведомство в телеграм-канале.

На улице Гражданская горят складские помещения на 1 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли более 30 специалистов и 10 единиц техники.

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Политика
Фото:Chris McGrath / Getty Images

Ранее в Луганске возник пожар на фоне атаки украинских дронов. По информации «РИА Новости», на местности произошло как минимум два возгорания.

В ночь на 1 июля в соседней ДНР торговые ряды загорелись после серии взрывов над Донецком. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что украинские силы пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Погибла одна мирная жительница, несколько человек пострадали.

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Полина Минаева
пожар Улан-Удэ Бурятия происшествия МЧС
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