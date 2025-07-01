МЧС: в Улан-Удэ загорелся склад на площади 1000 кв. м

В Улан-Удэ произошел крупный пожар на складе

В Улан-Удэ сотрудники МЧС России ликвидируют крупный пожар, сообщило ведомство в телеграм-канале.

На улице Гражданская горят складские помещения на 1 тыс. кв. м. По предварительной информации, пострадавших нет.

К тушению пожара привлекли более 30 специалистов и 10 единиц техники.

Ранее в Луганске возник пожар на фоне атаки украинских дронов. По информации «РИА Новости», на местности произошло как минимум два возгорания.

В ночь на 1 июля в соседней ДНР торговые ряды загорелись после серии взрывов над Донецком. ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что украинские силы пытались атаковать Донецк ракетами Storm Shadow. Погибла одна мирная жительница, несколько человек пострадали.