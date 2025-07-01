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Военная операция на Украине ,  
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ООН осудила публикацию Киевом видео с военнопленными

Сюжет
Военная операция на Украине

Распространение фото и видео с военнопленными на Украине противоречит нормам международного гуманитарного права, указало Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) в докладе.

Документ содержит информацию по ситуации с правами человека на Украине в период с декабря 2024 года по май 2025 года.

«УВКПЧ задокументировало ряд случаев, когда изображения и видеозаписи с военнослужащими, захваченными в плен на Украине, были опубликованы и впоследствии распространены публично в сети Интернет, в том числе украинскими властями, и в средствах массовой информации в подотчетный период», — говорится в докладе.

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УВКПЧ подчеркнуло, что раскрытие изображений пленных «может поставить под угрозу их жизнь по возвращении на родину или негативно сказаться на их семьях». Международное гуманитарное право предусматривает защиту пленных от нежелательного «любопытства публики».

В докладе УВКПЧ о ситуации на Украине с сентября по ноябрь 2024 года говорится, что почти все опрошенные российские военнопленные заявили о применении к ним пыток.

В аналогичном отчете, который УВКПЧ опубликовало 1 октября, сообщалось, что пыткам за лето подверглись более половины российских военных, попавших в плен к украинским силам. По свидетельствам российских военных из доклада ООН, самыми частыми видами пыток стали избиения, удары электрическим током, угрозы изнасилованием и смертью.

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Полина Минаева
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