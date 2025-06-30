Союз журналистов России осудил задержание сотрудников Sputnik в Баку

Союз журналистов России (СЖР) выразил протест в связи с задержанием в Баку главы редакции агентства «Sputnik Azerbaijan» Игоря Картавых и шеф-редактора издания Евгения Белоусова.

«Союз журналистов России выражает решительный протест в связи с незаконным задержанием 30 июня в г. Баку сотрудников информационного агентства «Sputnik Azerbaijan». <...> Эти действия азербайджанских силовых структур являются грубым нарушением прав журналистов, закрепленных в международных конвенциях», — говорится в сообщении в телеграм-канале организации.

По имеющейся у СЖР информации, азербайджанские власти провели операцию в офисе «Sputnik Azerbaijan», «бездоказательно обвиняя задержанных журналистов в связях с иностранными спецслужбами».

«Отказ в доступе российских дипломатов к задержанным, а также отсутствие прозрачных разъяснений со стороны властей Азербайджана лишь усугубляют ситуацию и свидетельствуют о нарушении прав граждан Российской Федерации и наших коллег», — подчеркнул СЖР.

В организации добавили, что задержание журналистов является не только «атакой на свободу слова, но и намеренным шагом, направленным на ухудшение межгосударственных отношений» между Россией и Азербайджаном.

В феврале представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил, что власти упразднили «Sputnik Азербайджан» и теперь представительство может получить аккредитацию в стране только на одного корреспондента. В МИД России тогда выразили надежду на взаимоприемлемое решение ситуации.

Днем 30 июня полиция задержала в Баку главу редакции и шеф-редактора Sputnik. Несколько азербайджанских СМИ, в том числе APA и Minval, со ссылкой на источники сообщили, что в редакции были задержаны «два агента ФСБ России», которые работали под прикрытием.